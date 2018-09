Case popolari, uscita la graduatoria

104 domande accolte su 118 domande presentate a San Giuliano. In questi giorni avverranno le prime assegnazioni agli aventi diritto

SAN GIULIANO TERME — È uscita la graduatoria per l’assegnazione delle case popolari a San Giuliano Terme.

"Hanno fatto domanda in 118 persone - ha spiegato il vicesindaco Marchetti - ne sono state accolte 104. Coloro che non ci sono rientrati sono stati esclusi per non conformità con ISEE, per mancanza residenza anagrafica, non rispetto di alcuni requisiti, lavorativi e residenziali.

In questi giorni verranno assegnati 4 alloggi a inquilini che ne hanno diritto. E successivamente ne saranno assegnati altri 2

Le domande pervenute per il contributo affitti ad oggi sono 195, ma per dar corso ad una sentenza della corte di cassazione, la quale ha ritenuto illegittima la norma che escludeva da tale contributo coloro che risiedono da meno di 10 anni in Italia, e 5 in Toscana , abbiamo riaperto il bando per tutti fino al 30 settembre".

"Per il contributo affitti - spiega ancora Marchetti - il Comune ci mette risorse proprie per 70 mila euro.

Disponiamo di 22 alloggi per emergenza tutti occupati.

Da quando gestiamo direttamente l’emergenza abitativa abbiamo trovato soluzioni per circa trenta nuclei familiari, con il contributo dei proprietari, delle associazioni del territorio, gli ultimi tre nuclei sono di questi giorni. Questi interventi ci hanno permesso di evitare fino ad oggi gli sfratti forzosi".