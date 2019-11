Più soldi al contributo affitti

Politiche abitative, più soldi per il contributo affitto. Di Maio e Corucci: "Risorse che puntiamo ad aumentare nei prossimi anni"

SAN GIULIANO TERME — Più soldi al contribuito affitto. È quanto stabilito dalla Giunta comunale di San Giuliano Terme, che, nella delibera dello scorso 14 novembre, ha deciso di destinare una quota parte delle risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli non utilizzate al 30 giugno 2019, pari a 128mila euro al Fondo per il contributo ai canoni di locazione per il 2019.

"È una scelta politica per dare risposte più efficaci alle problematiche abitative del territorio - fanno sapere il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore alla casa Francesco Corucci -. Dopo il nulla osta per il nuovo alloggio Apes al Parco dei Pini, reso noto qualche giorno fa, ecco un altro atto che conferma l'intenzione di quest'amministrazione di mettere al centro le politiche abitative. Può sembrare una prassi o una formalità, ma si tratta di una scelta ben precisa, di un'azione concreta che nei prossimi anni cercheremo di rendere più efficace, chiedendo più fondi per il diritto alla casa e l'emergenza abitativa, passo dopo passo".