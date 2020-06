Riaprono le Terme di San Giuliano

Le terme di San Giuliano riapriranno i battenti per la prima volta dopo la fase acuta dell'emergenza Covid-19 il prossimo 16 luglio

SAN GIULIANO TERME — "Ci siamo spesi molto per la riapertura dei Bagni di Pisa - ha commentato il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio -. Sia durante che dopo la fase più acuta dell'emergenza sanitaria che, lo ricordo, è ancora in corso e verso la quale non dobbiamo abbassare la guardia.

Sono entrato in contatto molto presto con i colleghi sindaci dei comuni termali della Toscana, con i quali nel corso dei mesi ho avuto diversi incontri in videoconferenza.

Poi è arrivato maggio e con lui la fine del lockdown, almeno nella versione più dura, quando abbiamo deciso di inviare alla Regione una lettera in cui chiedevamo tempi certi per la ripartenza di un settore che aveva tutte le carte in regola per poterlo fare in totale sicurezza.

Alla fine, abbiamo ottenuto quanto richiesto ed è stato possibile anche grazie al sostegno di Federterme e Ancot, l'Associazione Nazionale Comuni Termali. L'impegno, spesso silenzioso, paga".

"Le terme, per il nostro Comune - conclude Di Maio -, sono un punto di riferimento non solo storico e simbolico (la kaffeehaus illuminata col tricolore ha rappresentato per noi un simbolo di resistenza e ripartenza durante la fase più acuta dell'emergenza), ma anche economico: la loro riapertura è una boccata d'ossigeno per il turismo, per l'occupazione e per le attività commerciali di San Giuliano Terme."