Scelte strategiche per il futuro del territorio

Al via la procedura per la formazione del nuovo piano strutturale del Comune. Presto in programma incontri con i cittadini

SAN GIULIANO TERME — È partita la procedura per la formazione del Piano Strutturale del Comune di San Giuliano Terme.

"Seguendo la legge regionale 65 del 2014 . si legge in una nota del Comune- l'ente provvederà ad adeguarsi anche al Piano Paesaggistico, avviando anche la fase preliminare della Valutazione Ambientale Strategica".



“Si tratta di un passaggio fondamentale– spiega il sindaco Sergio Di Maio –. Con la formazione del nuovo Piano Strutturale andiamo infatti a definire le scelte strategiche per il nostro territorio non soltanto in termini di sviluppo ma anche di tutela ambientale. Siamo chiamati a pensare oggi il nostro futuro, con l’obiettivo di una crescita multidimensionale: sociale, economica e culturale. Il tutto ovviamente senza rinunciare ai caratteri identificativi della nostra comunità e dell’ambiente che la ospita. Per questo, accogliendo pienamente le indicazioni della legge regionale, sarà per noi fondamentale la partecipazione alla procedura dei soggetti istituzionali, dei cittadini, degli attori economici e di tutti gli altri soggetti interessati”.

“Assieme al Garante dell’informazione e della partecipazione – prosegue la responsabile del procedimento, l’architetto Monica Luperi – stiamo lavorando ad un programma di incontri pubblici che sarà a breve pubblicizzato tramite il sito istituzionale, i social a disposizione dell’amministrazione, la app ComuniCare e i media locali. Tutti gli atti relativi al procedimento sono consultabili sull’apposita pagina sul sito istituzionale e possono essere visionati in cartaceo neli uffici del Servizio Urbanistica, su appuntamento, nei giorni e negli orari di ricevimento: il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 16.30”.

“Come già per il piano operativo comunale – prosegue il sindaco –, tutti i soggetti interessati posso partecipare, ognuno per le proprie funzioni e competenze, alla costruzione del nuovo piano strutturale. Non solo enti, professionisti, associazioni di categoria e portatori di interesse: anche i cittadini sono chiamati a dare un contributo. In ballo c’è il futuro di San Giuliano Terme”.

Gli enti territorialmente e funzionalmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia ambientale sono invitati a partecipare alle diverse fasi del processo di Valutazione ambientale strategica fornendo gli apporti collaborativi di competenza. Questi dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il 2 gennaio 2020. Gli eventuali contributi relativi agli obiettivi programmatici potranno invece essere presentati dai soggetti interessati entro il 1 febbraio 2020.

“I contributi per la Valutazione Ambientale Strategica e per gli obiettivi programmatici – spiega a proposito il Garante dell’informazione e della partecipazione Alessio Pierotti – dovranno essere redatti in carta semplice e inviati, accompagnati da copia del documento d’identità del firmatario, al sottoscritto tramite posta ordinaria o raccomandata (all’indirizzo via Niccolini 25 – 56017 San Giuliano Terme) o posta certificata (all’indirizzo comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it). Potranno inoltre essere consegnati a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30”.

“Voglio sottolineare – conclude il sindaco Di Maio - che l’imponente lavoro di revisione degli strumenti di governo del territorio, il Piano Operativo prima e ora il Piano Strutturale, è stato e sarà gestito interamente dai nostri uffici, a dimostrazione della elevata professionalità dei dipendenti del Comune. Ringrazio fin da ora la responsabile del procedimento architetto Monica Luperi e tutti i dipendenti che sono già al lavoro per il Piano Strutturale. Spero ora nella più ampia partecipazione dei cittadini: dobbiamo lavorare insieme affinché il nuovo Piano Strutturale sia uno strumento di crescita utile non soltanto ai sangiulianesi ma anche a tutti i professionisti e gli operatori chiamati ad investire per lo sviluppo del territorio”.