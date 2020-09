Sardine in piazza nel feudo di Ceccardi

Magliette bianche per Willy Duarte: il corteo al funerale

Fuori programma durante la manifestazione organizzata dalle Sardine, è arrivato il padre di Susanna Ceccardi contestando la réunion, allontanato

CASCINA — Giornata movimentata a Cascina, prima il comizio del ministro Luigi Di Maio, con incursione del leader delle Sardine Mattia Santori, poi manifestazione delle Sardine "AperiCeccardi, le bufale di Susanna", tutto a casa della ex sindaca e candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi.

Manifestazione con fuori programma, con l'arrivo del padre di Ceccardi, con tanto di cartonato della figlia, per contestare la réunion anti Lega.

Il padre di Ceccardi è stato fatto allontanare dalle forze dell'ordine poi è iniziata la prima uscita dopo il lockdown delle Sardine.

"Abbiamo il dovere di non interrompere il trend di caduta di Salvini, il populismo si combatte giorno dopo giorno, come oggi in questa piazza", ha detto dal palco Mattia Santori, leader delle Sardine rivolgendosi ai circa 500 partecipanti alla manifestazione "L'AperiCeccardi, le bufale di Susanna" organizzata a Sant'Anna, frazione di Cascina.

In molti hanno partecipato, famiglie, giovani e anche Don Armando Zappolini, da sempre dalla parte dei più deboli.