Sei milioni di euro per gli alloggi erp

Li ha stanziati la Regione portando così a 41 milioni le risorse complessive destinate all'edilizia popolare nel 2017. Gli interventi in programma

FIRENE — L'ultima variazione di bilancio della giunta regionale toscana ha portato altri 5,9 milioni di euro al settore dell'edilizia residenziale pubblica. In questo modo sono salite a 41 milioni le risorse complessive destinate all'Erp in Toscana nel corso del 2017.

I fondi saranno utilizzati per l'avvio o l'avanzamento dei lavori in vari complessi situati in Toscana. Tra questi 39 alloggi nel complesso di Sant'Ermete a Pisa, l'ultimo lotto dell'ex Mattatoio a Massa, il secondo lotto da 12 alloggi dell'area ex Ricciarelli a Pistoia. Saranno inoltre saldati interventi terminati o in via di ultimazione a Firenze, Prato e Montemurlo.

"Continuiamo ad investire nel sistema Erp perche' il diritto alla casa resta una priorita' per la giunta regionale - ha commentato l'assessore regionale alle Politiche abitative Vincenzo Ceccarelli - Abbiamo garantito cento milioni di investimenti in nuovi alloggi nel triennio 2017-19 e stiamo lavorando per mantenere questo impegno: a conclusione del primo anno, siamo quasi a meta' dell'opera".

L'ultimo rapporto sulla condizione abitativa in Toscana, ricorda l'assessore, ha evidenziato che restano molte risposte da dare. Oltre 21mila famiglie sono ancora iscritte nelle graduatorie comunali, in attesa dell'assegnazione di un alloggio.

"Stiamo investendo in nuove case, ma non basta - ha sottolineato Ceccarelli - Per ottimizzare le risorse e migliorare nell'insieme il sistema, lavoriamo su piu' fronti. Penso al testo unico di legge che abbiamo presentato al Consiglio regionale e al nostro impegno messo per il sostegno all'affitto e per contrastare la morosita' incolpevole".