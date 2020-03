Borsisti esonerati dalla retta per l'alloggio

Emergenza Covid-19, misure straordinarie per gli studenti borsisti semestrali alloggiati nelle residenze universitarie del Dsu. Pasti gratuiti

FIRENZE — Misure straordinarie del Dsu per gli studenti borsisti semestrali che non possono raggiungere la propria residenza a seguito delle misure restrittive del governo emanate per contenere l'epidemia coronavirus. Questa tipologia di studenti è esonerata dal pagare la retta dell'alloggio universitario e non pagherà nemmeno i pasti. Esonerati anche gli studenti la cui sessione di laurea è stata posticipata

Un aiuto dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio per gli studenti borsisti semestrali al momento alloggiati che dal 1 aprile esauriscono i benefici della borsa e che manifestano la volontà di non fruire della possibilità prevista dal bando di permanere in residenza universitarie del DSU Toscana a fronte del pagamento della retta mensile.

Si tratta, come tutti gli studenti borsisti, di iscritti agli Atenei della Toscana, provenienti da altre regioni o da paesi stranieri che ottengono un posto alloggio nelle residenze universitarie pubbliche in base a determinati requisiti economici.

Tale tipologia di studenti borsisti per il periodo in cui risulterà in essere il divieto di lasciare l'attuale alloggio per raggiungere la propria residenza, saranno esonerati dal pagamento della retta e fruiranno gratuitamente dei pasti delle mense Dsu.

Lo stesso esonero riguarderà gli studenti alloggiati borsisti che dimostreranno di aver formalmente espresso volontà di conseguire il titolo di laurea entro il mese di marzo 2020, ma la cui sessione sia stata posticipata dall'Ateneo di appartenenza per esigenze organizzative. Analogamente, saranno esonerati dal pagamento della retta e dei pasti gli studenti borsisti alloggiati che nel periodo di blocco totale degli spostamenti hanno conseguito il titolo finale di studio e quelli incorsi in un delle cause di decadenza previste dal bando.