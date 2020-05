Fase 2, a Prato il picco dell'aumento del traffico

A Roma, la fila silenziosa al Monte dei Pegni per vendere i ricordi: «Mesi che non lavoro, non so dove vado a finire»

Seguono Pistoia e Grosseto: ecco come è cambiata la mobilità nelle dieci province toscane rispetto a una settimana fa, secondo “City Analytics”

FIRENZE — Lunedi 13 aprile giorno di Pasquetta il traffico veicolare in Toscana è diminuito del 91 per cento rispetto a Gennaio ma da lunedi 4 Maggio, con l'allentamento delle misure restrittive per l'emergenza sanitaria Covid, la mobilità dei veicoli nella regione sta ovviamente aumentando con differenze significative tra le varie zone della regione. L'incremento, raffrontando i dati di ieri con il mercoledi della settimana scorsa, varia infatti dal 38 per cento della provincia di Prato, al 15 per cento di quella di Livorno.

Mediamente in Toscana il traffico veicolare è aumentato del 29 per cento; questo il dettaglio delle dieci province: Prato più 38 per cento, Pistoia più 35, Grosseto più 33, Arezzo più 31, Firenze e Lucca più 30, Siena più 29, Massa Carrara più 25, Pisa più 24, Livorno più 15

Qui sotto trovate la tabella con numeri e grafici di dettaglio elaborati da “City Analytics” di Enel X.

Nelle quattro tabelle che seguono sono invece visualizzate la variazioni di traffico veicolare in quattro delle settimane prima, durante e dopo il lockdown

12 febbraio

La mobilità in Toscana al 12 febbraio

4 marzo La mobilità in Toscana al 4 marzo

La mobilità in Toscana al 8 aprile

La mobilità in Toscana al 6 maggio

City Analytics- mappa di mobilità è un servizio che fornisce una mappatura dei flussi di mobilità a livello regionale, provinciale e comunale, messo a punto da Enel X, società per i business innovativi del gruppo Enel e Here Technologies, per supportare le amministrazioni pubbliche durante l'emergenza Covid-19. La mappe si basano su dati anonimi e aggregati che provengono da veicoli connessi con il sistema, sistemi di navigazione, applicazioni mobili e open data di Comuni e Regioni.