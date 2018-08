Medicina, 25 nuovi posti per gli specializzandi

Li ha messi a disposizione la Regione Toscana per l'anno accademico 2017-2018 con un finanziamento complessivo di oltre tre milioni

FIRENZE — I venticinque nuovi contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Toscana per il nuovo anno accademico riguardano le Università di di Firenze, Pisa e Siena e sono così ripartiti: cinque a Firenze, dieci a Pisa e dieci a Siena.

Nello specifico, l'investimento complessivo ammonta a 3.070.000 euro. Il finanziamento, che viene effettuato da diversi anni, è stato stanziato sulla base di un decreto ministeriale in base al quale, in aggiunta a quelli statali, possono essere attivati contratti finanziati dalle Regioni in base al reale fabbisogno.

"Il finanziamento dei venticinque contratti aggiuntivi assegnati - spiega la Regione in un comunicato - deve essere assicurato per l'intera durata delle specializzazioni" e "per salvaguardare il fabbisogno regionalei contratti di formazione specialistica non potranno avere un parere positivo nel caso in cui la domanda preveda un trasferimento verso altre regioni".