Regionarie M5s, ultima sfida Giannarelli-Galletti

Dopo il primo turno di votazione per il candidato M5s alla presidenza della Regione, ballottaggio il 23 Gennaio fra i due consiglieri regionali

FIRENZE — I consiglieri regionali uscenti Irene Galletti e Giacomo Giannarelli hanno raccolto il maggior numero di consensi nel primo turno di votazione on line sulla piattaforma Rousseau per scegliere il candidato del M5s alla presidenza della Regione Toscana, in vista delle elezioni regionali del prossimo Maggio.

Galletti e Giannarelli si sfideranno al ballottaggio il 23 Gennaio.

Per quanto riguarda gli altri candidati, al terzo posto si è classificato il consigliere regionale Gabriele Bianchi, al quarto l'ex consigliera comunale a Palazzo Vecchio Silvia Noferi e quinto il consigliere regionale, anche lui uscente, Andrea Quartini.

Distanziati di parecchi voti per tutti gli altri candidati (vedi qui sotto l'articolo collegato).