"Sicurezza? Briciole per la Toscana"

Organici delle forze dell’ordine, il presidente della Regione Toscana Rossi: "Il Viminale annuncia briciole per la Toscana"

FIRENZE — "Sull'aumento degli organici delle forze dell'ordine siamo agli annunci generici. Il Viminale parla di soli 128 poliziotti in più per tutta la Toscana da qui a febbraio, quando è assai probabile che nello stesso periodo ne andranno in pensione anche di più. E poi nessuna indicazione concreta su cosa faranno e dove andranno i presunti neoassunti. In strada o negli uffici?".

Così il presidente della Toscana, Enrico Rossi, commenta le dichiarazioni del ministro degli interni Matteo Salvini sull'arrivo di nuovi agenti in Toscana ( vedi articolo correlato ).

"Il ministro - continua - parla di rinforzi e promette un piano di assunzioni, ma grattando la notizia resta solo un annuncio roboante. Non dice se questi agenti saranno impiegati per rafforzare il controllo del territorio, il presidio nei quartieri e nelle stazioni del centro e delle periferie. Ricordo anche – prosegue - che dalla relazione del capo della Polizia Franco Gabrielli in sede di commissione parlamentare sullo stato della sicurezza nelle città italiane emergeva come le forze dell'ordine in Toscana fossero sotto organico di centinaia di unità, in particolare quelle di stanza nelle città di Firenze e Pisa e solo per la città di Firenze necessiterebbero cento agenti per completare l'organico. Le cifre sparate oggi – conclude- sono una vera e propria miseria: briciole per la Toscana, che rendono le dichiarazioni del titolare dell'Interno solo propaganda spicciola".