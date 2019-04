Da tutta la Toscana per la Giornata dell'Autismo

Al ritmo dei tamburi, centinaia di persone hanno sfilato per le strade del capoluogo per sensibilizzare il mondo su questi disturbi

FIRENZE — In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo indetta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, la notte scorsa le sedi di servizio dei vigili del fuoco della Toscana sono state illuminate di blu, mentre a Firenze centinaia di persone provenienti da tutta la Toscana hanno sfilato per le vie cittadine al ritmo del suono di tamburi.

Un appuntamento importante e sentito quello che riguarda questi disturbi dello spettro autistico. Tra i vari striscioni presenti nel corteo si leggono i nomi di varie province toscane.