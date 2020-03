Covid, nuove terapie intensive nei vecchi ospedali

Il presidente della Regione Toscana Rossi: "In dieci giorni possiamo attivare altri 150 posti di letto di terapia intensiva negli ospedali dismessi"

LUCCA — Aumentare in dieci giorni del 30 per cento la dotazione di posti letto di terapia intensiva in Toscana dagli attuali 447 a 581. Lo consentirà la riattivazione di alcuni reparti negli ospedali dismessi o parzialmente in disuso di Lucca, di Massa, di Carrara e del vecchio Santa Chiara di Pisa. Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in un post su Facebook.

"In tutto abbiamo trovato 150 posti letto di terapia intensiva che sono riattivabili in una decina di giorni e che si aggiungono ai 447 di terapia intensiva che, con i nuovi ospedali, sono già aumentati del 30 per cento - ha scritto Rossi - Ho parlato con la protezione civile nazionale e ho chiesto almeno trecento ventilatori".

"Noi vogliamo mettere al primo posto la vita - ha scritto ancora il presidente della Regione - Domani farò altri sopralluoghi su strutture dismesse o parzialmente in disuso. Insieme possiamo farcela. Ce la faremo".