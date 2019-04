Ceccardi, "pronta a correre per la Toscana"

La leader della Lega in Toscana e sindaca di Cascina ha aperto a una sua candidatura per la presidenza della Regione nel 2020

SAN GIULIANO TERME — Susanna Ceccardi, leader della Lega in Toscana ha aperto a una sua candidatura a presidente alle prossime elezioni regionali.

"Se lo vorranno cittadini, militanti - ha detto Ceccardi - e soprattutto Matteo Salvini, io sono a disposizione. Per battere i comunisti sono sempre disponibile".

Ceccardi è impegnata insieme al ministro delle politiche agricole Gian Marco Centinaio in una serie di incontri in Toscana in vista delle elezioni europee alle quali è candidata.