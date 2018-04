Treni bloccati dal gelo, sconto per i pendolari

La misura va a favore degli abbonati per i disagi subiti a marzo per il maltempo. Le tratte più colpite Firenze-Empoli-Pisa e Firenze-Viareggio

FIRENZE — Uno sconto pari al 10% a tutti i pendolari che rinnoveranno l'abbonamento mensile nel prossimo mese di maggio e uno sconto proporzionale a tutti i possessori di abbonamenti annuale.

E' questa la misura decisa dalla Regione Toscana, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico su ferro, in conseguenza dei disagi subiti in occasione dell'ondata di maltempo che colpì la Toscana nei primi giorni di marzo. Le tratte ferroviarie più colpite furono la Firenze-Empoli e Firenze-Prato-Pistoia.

L'entità dello sconto è stata definita nella misura del 10%, in coerenza con il fatto che i disagi, sia pure in misure e in forme diverse, riguardarono tre giorni del mese di Marzo, ovvero un decimo dell'intera mensilità di abbonamento.