Undici artigiani pisani in vetrina a Milano

Aziende aderenti a "Terre di Pisa" hanno presentato i loro prodotti alla kermesse "AF - L’Artigiano in Fiera" nel capoluogo lombardo

PISA — Si è appena conclusa la 24esima edizione di “AF L’Artigiano in Fiera”, che ha animato il polo fieristico di Fieramilano Rho-Pero dal 30 novembre al 8 dicembre: qualità, autenticità, novità gli ingredienti di una delle più importanti manifestazioni del settore a livello mondiale. Nata per valorizzare l’artigianato e le sue creazioni, la bellezza e il valore delle arti e dei mestieri, la manifestazione è arrivata quest’anno al milione di visitatori che nei nove giorni di fiera hanno potuto incontrare gli oltre 3mila espositori provenienti da cento Paesi diversi. Oltre 200mila persone hanno anche scaricato l’App appositamente realizzata per orientarsi tra i padiglioni.

Visti i numeri, complice la consueta corsa ai regali di Natale, anche quest’anno la Camera di Commercio di Pisa non ha voluto mancare l’appuntamento all’interno del padiglione della Toscana con uno stand griffato “Terre di Pisa”. Durante i nove giorni di fiera il pubblico ha avuto la possibilità di acquistare, vedere e toccare i prodotti degli undici artigiani presenti: dalla pelletteria con borse, cinture e scarpe alla bigiotteria, dagli accessori alla cosmesi fino ai prodotti agroalimentari con miele, sughi, caffè e liquori.

La vetrina è stata anche l’occasione per far conoscere la destinazione turistica “Terre di Pisa”, nel punto informativo, allestito e presidiato dal personale della Camera di Commercio, del Comune di Casciana Terme Lari e di due agenzie di Incoming: il Consorzio Turistico di Volterra e Montepisano Territorio Ospitale DMC. Il messaggio trasmesso al pubblico, che si è fermato al desk in questi nove giorni, è stato semplice e diretto: oltre alla Torre vieni a scoprire le Terre dove l’artigianato produce capolavori, la natura incanta, i sapori del territorio stregano, la storia ed il patrimonio artistico lasciano senza fiato. Grande la soddisfazione da parte della Camera di Commercio, poiché tutto il materiale informativo, cartine e brochure, è andato esaurito.

Di seguito le aziende pisane presenti a AF L’Artigiano in Fiera 2019 (Milano)

Azienda Agricola Iacopo Galliani - San Miniato

Azienda Agricola Valle di Pinino - Santa Maria a Monte

Berni Nadia - Marina di Pisa

Fabrizio Santacroce - San Miniato

Giovyale srl - Montopoli Valdarno

La Lumaca Del Parco - Pisa

Luca Nencioni Srl - Cenaia

Malloggi Sas Di Malloggi Andrea - Calcinaia

M.C.F. di Mirella e Fabrizio Calvaruso - Cascina

Ombrellificio Altini Paolo Di Altini Paola & C. snc - San Miniato

Tuscan's Creations S.R.L. - San Miniato