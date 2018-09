Strada del Serra chiusa e paura per la pioggia

Spenti gli ultimi fuochi sul monte i sindaci di Calci e Vicopisano invitano la popolazione a prestare massima attenzione. Fissato un incontro pubblico

CALCI — Spento l'incendio che per tre giorni ha devastato il monte Serra e buona parte del Monte Pisano, spenti anche gli ultimi focolai di Lugnano e Fonte Lupeta sopra Vicopisano, adesso fa paura la pioggia, che potrebbe dilavare il terreno e creare ulteriori danni. Inoltre, l'incendio ha reso impraticabile la strada che sale sul Serra lato Calci, la Sp 56, che la Provincia ha deciso di chiudere finché non saranno eseguiti i lavori di ripristino e messa in sicurezza.

Lo ha comunicato il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti: "La Provincia di Pisa con Ordinanza N. 121 del 27/9/2018, ai fini della sicurezza, in seguito all'incendio divampato in data 24/9/2018, ha disposto la chiusura totale della viabilità sulla SP 56 "Del Monte Serra" lato Calci dal km 2+900 al km 7+700 (ristorante Le Porte) e al km. 8+220 (Prato a Ceragiola) in direzione Calci fino a data da stabilire in seguito".

Il primo cittadino calcesano ha quindi commentato: "Ho chiesto alla Provincia di periziare immediatamente tipologia e costi degli interventi necessari alla messa in sicurezza e riapertura. Li forniremo al presidente Rossi perché vengano finanziati da subito. Il vicepresidente facente funzione di presidente Giulia Deidda (che ringrazio) mi ha appena informato che la perizia è pressoché ultimata. Cominceremo a lavorare da subito. Martedi saremo in Regione con i primi progetti operativi".

"Questo solo per far comprendere la mole dei problemi che ci troveremo a fronteggiare - ha aggiunto Ghimenti -. E per garantire il nostro massimo impegno con la Regione. Ora tocca anche al governo... i danni pubblici ammontano a milioni e lo stesso a quelli dei privati!"

Riguardo al pericolo pioggia, già per domani venerdì 28 settembre, ore 17,30 in piazza Garibaldi, è stato fissato un incontro pubblico sulla gestione del territorio dopo l'emergenza. In particolare, i cittadini saranno informati sulle urgenti azioni da intraprendere prima delle prossime piogge, per prevenire l'erosione e il dilavamento che facilmente si verificano dopo un incendio. L'esperto dello Sportello Agroecologia di Calci, Fabio Casella, ci spiegherà come effettuare la pulizia delle canalette e delle fosse, e il ripristino della regimazione idrica minore dei poderi. L'incontro sarà replicato a Vicopisano, nella sala del consiglio comunale, alle 18 di lunedì 1 ottobre.

“Stamattina, come sapete, due focolai dell'incendio si sono riaccesi, a Lugnano e sopra Le Mandrie, a Fonte Lupeta, e sono stati prontamente spenti - queste le parole del sindaco di Vicopisano, Juri Taglioli - grazie all'intervento immediato dei direttori operativi, delle squadre e di tutta l'organizzazione anticendio. Colgo l'occasione per ringraziare anche il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi (che è tornato stamattina) la sua Giunta e la Regione stessa per tutto quello che hanno messo in campo a sostegno dell'Amministrazione, della comunità e del nostro Monte. Li ringraziamo anche per quello che faranno (martedì è previsto un nuovo incontro, stavolta in Regione) e che sarà utile per la bonifica e per la riqualificazione ambientale, idraulica e infrastrutturale del nostro Monte Pisano".

"Insieme al Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - ha concluso il primo cittadino vicarese -, seppur nella forte tristezza di questi giorni drammatici e nella consapevolezza amara di aver perso davvero tanto, stiamo pensando di organizzare un incontro per ringraziare tutti i soccorritori e tutti coloro che si sono impegnati, in modo instancabile e ammirevole, per far fronte a questa terribile prova riuscendo a limitare considerevolmente i danni".