"Minacce? Da Ceccardi nessuna solidarietà"

La deputata Ciampi sull'europarlamentare: "Non ha preso le distanze offrendo una pericolosa ed evidente copertura politica a questi leoni da tastiera"

CALCINAIA — La deputata del Partito democratico Lucia Ciampi è intervenuta ieri per segnalare le minacce ricevute. A stretto giro anche la consigliera regionale Alessandra Nardini ha reso noto di aver subito minacce simili.

Oggi Ciampi è ritornata sull'argomento per far notare che l'eurodeputata ed ex sindaca di Cascina Susanna Ceccardi non ha condannato il gesto, né mostrato solidarietà: "Speravo che le minacce e gli atti di vandalismo, cui sono stato oggetto insieme alla consigliera regionale Alessandra Nardini da parte di un sostenitore di Susanna Ceccardi, potessero indurre il neo assessore del Comune di Cascina e gli esponenti locali e nazionali del Carrocio a prendere almeno una posizione chiara su questi episodi vergognosi".

"Nessuno però - ha ripreso Ciampi - ha avuto il coraggio di dire niente. Non solo l'esponente della Lega non ha preso le distanze, offrendo quindi una pericolosa ed evidente copertura politica a questi leoni da tastiera, ma ha trovato addirittura il tempo di criticarmi sui social per aver chiesto finalmente chiarezza sui numerosi incarichi ben retribuiti che riveste".