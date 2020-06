Covid, battuta d'arresto in provincia di Pisa

La Regione riferisce oggi di zero nuovi casi di positività al coronavirus e zero decessi ad esso collegati nel pisano nelle ultime 24 ore

PISA — Una buona notizia per la provincia di Pisa: nelle ultime 24 ore non sono stati registrati né nuovi casi di Covid-19 né decessi ad esso collegati. Una battuta d'arresto per l'epidemia da nuovo coronavirus, che ad oggi ha fatto contare alla Regione 896 contagi e 86 decessi a Pisa e provincia.

In Toscana sono 10.121 i casi di positività al coronavirus emersi fino ad oggi, 4 soltanto quelli in più rispetto a ieri: ben 8.093 i guariti, in costante crescita, mentre toscani che non ce l'hanno fatta sono stati 1.055, due in più rispetto a ieri.