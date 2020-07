Covid, quarto giorno di calma nel pisano

Dati rassicuranti anche a livello regionale dove si sono registrati due nuovi positivi e nessun decesso. Rimangono 14 le persone ricoverate

PISA — Per il quarto giorno consecutivo non ci sono nuovi positivi al Covid nella provincia di Pisa, dove non sono segnalati neanche decessi.

L'ultimo incremento di positivi nel pisano risale a 96 ore fa, quando ne erano stati segnalati due. Gli ultimi decessi risalgono invece all'8 giugno, 28 giorni fa.

Il totale dei contagiati nella provincia pisana, dall'inizio dell'emergenza, rimane stabile a 932 (dal 24 giugno la Regione ha cambiato il sistema di conteggio dei positivi). Anche il numero delle persone decedute rimane fermo, sono 89.

In Toscana sono 10287 i casi di positività al Coronavirus. L'incremento di nuovi positivi è due (entrambi nella provincia di Prato).

Gli attualmente positivi nel territorio regionale sono 332 (due più di ieri). Rimangono stabili sia le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid (14), sia quelle in terapia intensiva (2).

Così come ieri in Toscana non ci sono stati decessi. Rimangono 1114 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Le persone complessivamente guarite diventano 8841 (stabili rispetto a ieri): 223 persone “clinicamente guarite” (meno 3 rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8618 (più 3 rispetto a ieri) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.