Attualità giovedì 17 settembre 2020 ore 14:12

Coronavirus, altri 18 casi in provincia di Pisa

Aumentano i positivi, in Toscana sono 119 in 24 ore, c'è anche un nuovo decesso. Rimangono venti le persone ricoverate in terapia intensiva