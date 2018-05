Cordoglio per la scomparsa del dottor Colombi

Classe 1957, era responsabile per l'azienda Usl Toscana Nord Ovest dell'Unità funzionale cure primarie della Valdera a Pontedera

PISA — Colleghi e amici piangono la scomparsa del dottor Luca Colombi, sopraggiunta a 61 anni dopo una lunga malattia. Colombi, originario di Napoli, viveva a Pisa ma era molto conosciuto in Valdera.

Per la Usl 5, poi Usl Toscana Nord Ovest, ha contribuito alla costruzione dei piani di emergenza sanitaria territoriale e del nuovo 118 in Valdera, formando il personale sanitario e i volontari. In molti lo ricordano come persona gioviale e appassionato per il suo lavoro.

La salma è stata composta alla Pubblica Assistenza di Pisa. Lunedì i funerali.