Incidente in FiPiLi, lunghe code verso il mare

Soccorsi in atto e traffico bloccato in direzione di Pisa e Livorno, fra gli svincoli di Montopoli e Pontedera Est. Allertato l'elisoccorso Pegaso

PONTEDERA — Traffico bloccato e soccorsi in atto per un incidente stradale avvenuto sulla Sgc Firenze Pisa Livorno, fra gli svincoli di Montopoli e Pontedera Est in direzione mare, poco prima delle 10 di questa mattina, sabato 5 settembre. Sei i veicoli coinvolti.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi. L'elisoccorso Pegaso, preallertato, alla fine non è decollato.

Forti i disagi per il traffico. Al momento in cui scriviamo, attorno alle 11, sono segnalati circa 5 chilometri di mezzi in coda già a partire da Santa Croce Sull'Arno.