Mattarella a Pisa, il percorso del corteo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà prima alla Sapienza, poi al Cus e infine a San Rossore. Possibili disagi alla circolazione

PISA — In occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prevista lunedì 18 Ottobre 2021 per l'inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli studi di Pisa, è stata emessa un’ordinanza con i provvedimenti di modifica al traffico veicolare sulle strade cittadine.

Lunedì 18 Ottobre saranno chiuse al traffico veicolare, al momento del passaggio del corteo presidenziale, dalle 7 alle 13:

Aeroporto militare-via Asmara-rotatoria via Asmara/viadotto Mattei-rotatoria via S. Agostino/via Di Goletta-rotatoria ingresso Sgc Fi.Pi.Li “Aeroporto” Direzione Mare -via Pardi-intersezione via Pardi/via dell’aeroporto - via dell’aeroporto- intersezione piazza Giusti - intersezione via Da Morrona - cavalcavia San Giusto - via Corridoni -intersezione via Corridoni/via Della Spina - via Corridoni (corsia preferenziale) - piazza Stazione Fs - viale Gramsci - piazza Vittorio Emanuele - via Pellico - piazza Sant’antonio - via Crispi - intersezione Via Crispi - via Niosi - intersezione via Crispi/via San Paolo-intersezione semaforizzata Lungarno Gambacorti/Lungarno Sonnino - Ponte Solferino -intersezione semaforizzata con Lungarno Simonelli/Lungarno Pacinotti - Lungarno Pacinotti - via Curtatone e Montanara - ingresso principale Palazzo “La Sapienza”.

A seguire, sempre in mattinata:

Via San Frediano - piazza dei Cavalieri - via Consoli del Mare - via Canto del Nicchio -intersezione via Canto del Nicchio/via Carducci-via Carducci- via Fedeli- Largo del Parlascio - intersezione semaforizzata con via Del Brennero - via Del Brennero- Largo San Zeno - rotonda Martiri Delle Foibe - intersezione con via Paparelli - via Del Brennero (via Lucchese)- intersezione via Del Brennero/via Chiarugi - via Chiarugi - ingresso Cus Pisa (inaugurazione anno accademico).

Via Chiarugi - via Del Brennero- rotatoria Martiri delle Foibe - Largo San Zeno - via del Brennero - intersezione semaforizzata via Contessa Matilde/via Piave - Largo Cocco Griffi - attraversamento pedonale via Da Vinci - rotatoria via Pietrasantina/via Cammeo-sottopasso viale delle Cascine - rotatoria Ss. 1 Aurelia - viale delle Cascine -ingresso principale del Parco di San Rossore (incontro Giovanisì Regione Toscana).



Quindi il ritorno all'aeroporto Galileo Galilei:



Viale delle Cascine - rotatoria via Andrea Pisano - rotatoria con via Fossa Ducaria - ponte dell’impero- intersezione con via Due Settembre- Ss 1 Aurelia- rotatoria via Livornese- Intersezione con via Del Nugolaio - rotatoria con via della Darsena - confluenza da destra Uscita Fi-Pi-Li direzione Livorno - rotatoria via delle Colombaie/Pisamover- Ss1 Aurelia - rotatoria Ss1 Aurelia/svincolo Sgc Fi-Pi-Li - rampa di provenienza dal Viadotto Mattei - rotonda entrata/uscita Sgc Fi-Pi-Li “Darsena Pisana”/Ikea - viadotto Mattei -rotonda via Asmara - via Asmara - ingresso principale Aeroporto militare.

Verrà istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, ad eccezione dei veicoli del corteo presidenziale, sui tratti di strada sotto riportati sempre dalle 07 alle 13: via Curtatone e Montanara ambo i lati, compresi i velocipedi nelle rastrelliere - via San Frediano ambo i lati - Lungarno Pacinotti nel tratto compreso tra via Serafini e l’ex Nettuno - via Tanucci i velocipedi presenti nelle rastrelliere - via Consoli del Mare ambo i lati - via Canto del Nicchio ambo i lati - via Carducci ambo i lati- via Fedeli - Largo del Parlascio lato ovest - via Lucchese dalla rotatoria Martiri delle Foibe a via Chiarugi lato dx - parcheggio sterrato posizionato sul retro del parcheggio scambiatore di via Paparelli - via Chiarugi ambo i lati.