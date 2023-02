Bus, in arrivo 24 ore di sciopero

Possibili ripercussioni su corse e biglietterie di Autolinee Toscane. Sono previste due fasce orarie di garanzia, ecco quali

PISA — Due scioperi e possibili ripercussioni sulle corse del trasporto pubblico locale su gomma. La data da segnare in calendario è quella di venerdì 17 Febbraio.

Per mezzo di una nota, Autolinee Toscane, che gestisce il servizio in Toscana, avvisa su ritardi o cancellazioni che potrebbero verificarsi in concomitanza con il doppio sciopero: quello generale nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato e quello aziendale indetto dal sindacato Cobas.

I due scioperi coinvolgeranno infatti sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Durante la giornata di sciopero, per tutta la Toscana sono previste due fasce orarie di garanzia del personale viaggiante. Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto per l’intero turno di lavoro: il servizio sarà garantito tra le 4,14 e le 8,15 e tra le 12,29 e le 14,30.

Come spiega Autolinee Toscane, la regolarità del servizio dei bus fuori dalle fasce di garanzia e la presenza di personale alle biglietterie dipenderanno dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di Cobas, Usb e Cub Trasporti del 2 Dicembre 2021 fu del 22,17%.

Quanto alle motivazioni delle proteste, spiega Autolinee, lo sciopero generale e nazionale è stato indetto da Usb Lavoro Privato per chiedere la "Calmierazione dei prezzi, blocco delle spese militari, modifica di appalti e subappalti dei servizi, sicurezza sul lavoro, salario minimo, diritto allo sciopero e una legge sulla rappresentanza". Mentre lo sciopero aziendale è stato indetto dai Cobas "Contro i contratti interinali, differenze salariali, esternalizzazioni dei servizi, sistema informativo e comunicativo ancora non funzionante, su condizioni di lavoro e relazioni industriali".