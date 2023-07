Saldi estivi, toscani pronti a spendere oltre 200 milioni di euro

La partenza degli sconti è fissata per giovedì 6 Luglio. Secondo le stime ogni famiglia tirerà fuori dal borsello 313 euro

TOSCANA — Ben 216 milioni di euro. È quanto spenderanno i toscani durante i saldi estivi 2023, che cominciano giovedì 6 Luglio, secondo le previsioni di Confcommercio Toscana. “Si tratta di una stima parziale, a cui andrà aggiunta la spesa dei tanti turisti stranieri ed italiani in visita nella nostra regione – spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – ma ci fa comunque ben sperare: il budget che le famiglie toscane vogliono destinare agli acquisti in saldo è risalito a 213 euro. Un bel salto rispetto alle ultime tre estati segnate dalla pandemia, quando si aggirava intorno ai 180 euro. Ancora però – segnala Marinoni – non siamo tornati ai livelli del 2019, che erano di circa 230 euro a famiglia”.

In Toscana sono circa 6.300 i negozi coinvolti dal fenomeno saldi, tra abbigliamento, calzature, pelletterie, articoli sportivi, intimo e tessuti. Per loro si prospetta un +5% degli affari rispetto al 2022. Tante, in tutta la Toscana, le iniziative di apertura serale dei negozi, per incentivare lo shopping nelle ore meno calde della giornata e libere da impegni di lavoro. Le vendite di fine stagione dureranno 60 giorni e riguardano tutti i capi a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento.

Sempre secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio il valore complessivo dei saldi estivi 2023 in tutta Italia sarà pari a 3,4 miliardi di euro.

STIMA DEI SALDI ESTIVI 2023 IN TOSCANA VALORE SALDI ESTIVI (milioni di euro) 216 ACQUISTO MEDIO A FAMIGLIA PER SALDI ESTIVI (euro) 213 NUMERO FAMIGLIE TOSCANE CHE ACQUISTANO IN SALDO (61%) 1.014.170 NUMERO FAMIGLIE TOSCANE (2021) 1.662.574 NUMERO MEDIO DEI COMPONENTI PER FAMIGLIA 2,3

FONTE: elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio