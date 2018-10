Rischio chiusure per le visite alla Certosa

Un altro dipendente lascia il Museo Nazionale della Certosa e gli orari per le visite ne potrebbero risentire già dal mese prossimo

CALCI — Uno dei sei dipendenti addetti alle visite del Museo Nazionale della Certosa Monumentale sarà a breve assegnato al Museo di Palazzo Reale a Pisa e di conseguenza sembra inevitabile che gli orari di apertura del celebre complesso monumentale della Valgraziosa, passato miracolosamente indenne dal terribile incendio che ha devastato il Monte Pisano, subiscano una riduzione.

La notizia è trapelata da Calci nelle ultime ore e ha messo in agitazione le maestranze, che hanno chiesto chiarimenti in merito.

Nel mese di luglio di questo anno l'assenza per malattia di un addetto aveva causato la chiusura del complesso monumentale nei pomeriggi e in alcuni casi per l'intera giornata, ma già i pensionamenti avvenuti a fine del 2017 avevano messo a dura prova il sistema organizzativo delle visite.

Alcuni gestori delle attività ricettive calcesane denunciarono il danno per la loro attività che ne era scaturito, mentre delle guide turistiche trovarono paradossale che proprio alla fine del mese di luglio si fosse tenuta la presentazione di una app, MusAR, per conoscere e visitare la Certosa grazie alla realtà aumentata, alla quale aveva partecipato anche la Vicepresidente della Giunta Regionale Monica Barni e il Direttore del Polo Museale della Toscana Stefano Casciu.

I tagli dell'orario visite, se non fosse prevista una sostituzione del dipendente transitato a Palazzo Reale, dovrebbero avvenire già dal mese di novembre.