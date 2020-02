Testamento biologico e fine vita, un dibattito

Sabato 22 febbraio, nella sala consiliare del Comune di Calci, un importante appuntamento di confronto con molti esperti

CALCI — Testamento biologico e fine vita. Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Calci intenta ad organizzare dibattiti pubblici e tavole rotonde al fine di riflettere su temi importanti e delicati di grandissima attualità.

Appuntamento in sala consiliare sabato 22 febbraio con la conferenza dal titolo “Testamento biologico e fine vita: i fondamenti etici/filosofici della legge 219/2017 e della sentenza n.242/2019 della Corte Costituzionale”. Dal diritto alla scienza, dalla religione all'etica passando per la filosofia: tanti e diversi gli aspetti che ruotano intorno alla legge 219/2017 e alla sentenza della Corte Costituzionale e che saranno trattati durante l’incontri.

Ad approfondire questi temi, al centro del dibattito nazionale, ci penseranno il Professor Maurizio Mori, presidente della Consulta di Boietica Onlus, componente del Comitato Nazionale per la Bioetica e Ordinario di Bioetica all' Università degli studi di Torino e il professor Pierluigi Consorti, Ordinario di Diritto e Religione all' Università di Pisa.