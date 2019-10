"Giochi Olimpici, grande opportunità"

"​Il territorio pisano e l'intero litorale devono essere coinvolti nella candidatura alle Olimpiadi del 2032", dice Dario Rollo

CASCINA — "Il territorio pisano e l'intero litorale devono essere coinvolti nella candidatura alle Olimpiadi del 2032. Il sindaco reggente di Cascina Dario Rollo interviene sulla possibile candidatura del capoluogo di regione insieme a quello della vicina Emilia Romagna all'evento olimpico.

"Come già affermato da esponenti di Associazioni di categoria come Confcommercio così come associazioni attente e che amano il territorio quali Amici di Pisa, è necessario che tutte le Istituzioni ed Enti locali si compattino per presentare la propria proposta e idee affinché la candidatura della Toscana sia forte e competitiva. Innanzitutto la presenza dell'aeroporto Internazionale Galilei di Pisa è un fattore importante, strategico e vincente, che può agevolare l'assegnazione dei Giochi", dice Rollo.

"In secondo luogo la bellezza dei nostri territori, l'erogazione dei servizi, delle competenze dei nostri imprenditori ad ospitare turisti e della forza e capacità nella gestione di eventi importanti rafforzerebbe la proposta. Una candidatura della Toscana alle Olimpiadi è senz'altro un'occasione da non perdere perché darebbe la possibilità all'intero nostro territorio di avere uno sviluppo infrastrutturale, economico, sportivo e sociale".