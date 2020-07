"Diamo la cittadinanza onoraria a Gratteri"

La proposta arriva dai consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle. Presentata una mozione "per non lasciare solo" il magistrato antimafia

CASCINA — I consiglieri comunali del M5s, Claudio Loconsole e David Barontini, hanno presentato una mozione con la quale chiedono che il Comune di Cascina conferisca la cittadinanza onoraria al magistrato antimafia Nicola Gratteri, impegnato nelle Procure di Catanzaro e Reggio Calabria, da 30 anni sotto scorta.

"E' nostro dovere coltivare la passione civile - hanno scritto Loconsole e Barontini nella mozione presentata - ed evitare di adeguarci alla deriva prevalente di un paese sempre più indifferente alla giustizia, insofferente alla verità, all’indipendenza della magistratura ed alla tutela dei valori costituzionali; la cittadinanza onoraria al Magistrato Nicola Gratteri, rientra nella logica di non lasciare soli i servitori dello Stato, che svolgono con diligenza ed onore il proprio lavoro; si rende necessaria, per l’attività che sta svolgendo ed i rischi a cui è esposto, la massima attenzione e vicinanza da parte dei cittadini, come sta avvenendo in questi giorni attraverso le associazioni antimafia e i movimenti per la legalità non solo locali, ma anche e soprattutto dalle istituzioni; è necessario non lasciare solo questo coraggioso magistrato e di sostenere la mozione, mettendo da parte bandiere ed appartenenze politiche".