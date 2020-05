Rifiuti, centro di raccolta ad orario continuato

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con Geofor, ha deciso una apertura continuata del centro di raccolta rifiuti

CASCINA — La situazione di maggior afflusso, dopo la riapertura dei centri di raccolta, rimasti chiusi a causa dell'emergenza Covid, ha fatto sì che Comune e Geofor abbiano deciso di prolungare in via straordinaria l'orario di apertura dell'impianto di via Campania.

La prossima settimana la piattaforma resterà aperta ai cittadini, da lunedì 18 a sabato 23 compreso, dalle 7e30 del mattino alle 19e30, con orario continuato.