Seconda ondata di Covid, Pisa la più colpita

Lo dimostra il rapporto fra nuovi contagiati e residenti. La situazione nelle altre province toscane secondo i dati della Regione

PISA — Nelle quattro settimane che vanno dall'8 settembre al 5 ottobre Firenze e Pisa sono le due province toscane in cui è stato individuato il maggior numero di nuovi positivi in questa fase dell'emergenza Covid-19 in cui la diffusione del contagio è di nuovo in crescita e ogni giorno che passa si palesa anche in Italia una 'seconda ondata' della pandemia. I dati sono contenuti nei bollettini quotidiani della Regione Toscana: nel periodo in esame i nuovi casi di contagio a Firenze, in valore assoluto, sono stati 691, segue Pisa con 625 e poi Lucca (348), Prato (328), Arezzo (308), Pistoia (236), Massa Carrara (215), Livorno (202), Siena (164) e Grosseto (104).

Al di là dei valori assoluti però, prendendo in considerazione il rapporto tra popolazione residente e nuovi positivi, la provincia della città della Torre pendente risulta quella dove il coronavirus si è diffuso di più:

1 - Pisa: un nuovo positivo ogni 668 abitanti (418mila abitanti circa in totale)

2 - Prato: un nuovo positivo ogni 786 abitanti (258mila abitanti)

3 - Massa Carrara: un nuovo positivo ogni 902 abitanti (194mila abitanti)

4 - Arezzo: un nuovo positivo ogni 1113 abitanti (343mila abitanti)

5 - Pistoia: un nuovo positivo ogni 1241 abitanti (293mila abitanti)

6 - Lucca: un nuovo positivo ogni 1115 abitanti (388mila abitanti)

7 - Firenze: un nuovo positivo ogni 1464 abitanti (1.012.000 abitanti)

8 - Siena: un nuovo positivo ogni 1628 abitanti (267mila abitanti)

9 - Livorno: un nuovo positivo ogni 1653 abitanti (334mila abitanti)

10 - Grosseto: un nuovo positivo ogni 2125 abitanti (221mila abitanti)

Le intense attività di tracciamento e di screening condotte nelle ultime settimane dalle Asl toscane per individuare i nuovi positivi hanno messo in evidenza come l'epidemia sia in ripresa, ma con numeri molto elevati di contagiati asintomatici (intorno al 50-60%). Questo non deve però far abbassare la guardia, come dimostra il raffronto con i dati del contagio in Toscana all'inizio dell'estate: al 30 giugno i positivi sul territorio regionale erano in tutto 323 e oggi sono 4.199, i ricoverati nei reparti Covid erano erano 23 e oggi sono 145, i ricoverati in terapia intensiva erano 6 e oggi sono 28. Il Covid 19 è di nuovo in corsa quindi e il rispetto delle misure di sicurezza resta indispensabile.

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi in tutta la regione sono stati 209.