Covid, 40 nuovi contagi nella sola città di Pisa

Continuano a crescere i numeri dei nuovi positivi. Sono 40 quelli che nelle ultime ore sono stati rilevati a Pisa, 19 a Cascina

PISA — Cascina 19, Crespina Lorenzana 1, Pisa 40, San Giuliano Terme 16, Vecchiano 4, Vicopisano 14.

Sono i numeri, diffusi dalla Usl, sui nuovi contagi Covid delle ultime ore nell'area pisana. Si tratta di 94 casi ( ieri erano stati 133, il 30 ottobre 120 )

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest ( province di Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara ), i nuovi casi positivi di oggi, primo novembre, sono 656.

Le persone in isolamento per avere contratto il virus, come comunicato in questi giorni dai rispettivi sindaci sui canali social, sono oltre 200 a Cascina, più di cento a San Giuliano Terme e oltre 50 a Vecchiano.

Le persone ricoverate negli ospedali pisani ( reparti Covid ) di Santa Chiara e Cisanello sono più di cento.