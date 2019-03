Ladri in banca di notte, via una cassaforte

Un colpo fotocopia di quanto avvenuto a Perignano si è verificato la scorsa notte alla filiale della Cassa di Volterra a Cenaia

CRESPINA LORENZANA — Ladri di nuovo in azione di notte in banca. Dopo quanto avvenuto a Perignano, i malviventi hanno di nuovo preso di mira una fililale della Cassa di Risparmio di Volterra, quella di Cenaia, in via Vittorio Veneto.

I ladri hanno forzato, non senza difficoltà, una porta laterale antipanico e, una volta dentro, si sono impossessati, portandola via, di una grossa cassaforte.

Sul fatto indagini aperte da parte dei Carabinieri.