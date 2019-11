Crisi ex Continental all’attenzione del Ministero

“Al lavoro per facilitare l’incontro tra i vertici esteri di Vitesco e il Ministero” l’annuncio di Irene Galletti, Consigliera regionale M5S

PISA — Neanche l’incontro del 22 novembre tra sindacati e vertici locali di Vitesco Technologies (ex Continental) sembra aver portato buone nuove alla rappresentanza dei 750 lavoratori in presidio di fronte allo stabilimento di Fauglia.

Alla richiesta esplicita da parte dei sindacati di certezze, l’azienda ha potuto solamente garantire la prospettiva di un rilancio delle attività di ricerca e sviluppo nel settore automotive legato all’elettrico.

Troppo poco per dare una reale prospettiva a tutti i lavoratori delle due sedi pisane. Oltre a questo è stato annunciato, per la settimana a venire, l’arrivo di un rappresentante dei vertici aziendali all’estero, il Dr.Hans-Jürgen Braun, senior vice president operation di Vitesco Technologies; una visita che sarà dirimente nel decidere il prossimo futuro degli stabilimenti di San Piero a Grado e Fauglia.

“L’impegno del Governo per salvaguardare i livelli occupazionali è massimo, il fascicolo ex Continental è già da tempo sul tavolo della sottosegretaria allo sviluppo economico Alessandra Todde ed il percorso di ascolto con i sindacati e già stato avviato. È mia intenzione cogliere ogni occasione utile per difendere la causa dei lavoratori, compresa la visita in Toscana del Dr.Hans-Jürgen Braun. Sarà infatti mia cura adoperarmi per favorire un’interlocuzione tra azienda e Ministero. Confido nella disponibilità dei vertici aziendali, affinché questo incontro possa essere il preludio alla nascita di un tavolo di concertazione, come richiesto dalle sigle sindacali” spiega la pentastellata.

“Sono sicura che esistano i presupposti per una soluzione positiva, serve solo buona volontà, e da parte nostra c’è” conclude così la consigliera regionale"