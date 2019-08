Da Pisa al mare in bici sulla rotta del trammino

A breve partiranno i lavori dei tre lotti della “Ciclopista del Trammino”, che collegherà Pisa a Marina, seguendo il tracciato del tram su rotaie

PISA — "A breve partiranno i lavori dei tre lotti della “Ciclopista del Trammino”, la pista ciclabile che collegherà Pisa a Marina, seguendo il tracciato del tram su rotaie."

Ne dà notizia il sindaco Michele Conti:"La Pisamo nelle prossime settimane procederà con l’affidamento dei lavori per un importo complessivo di 3.284.940 Euro, finanziato per il 60 per cento con risorse comunali e per il 40 per cento con un contributo della Regione Toscana con fondi POR FESR 2014-2020. Comincia a prendere consistenza l’idea di raggiungere il nostro litorale in bicicletta in piena sicurezza."

"Quello delle ciclabili è uno dei punti qualificanti delle infrastrutture che dovranno caratterizzare il futuro della nostra città. E oltre alla ciclopista del Trammino, stiamo lavorando anche alla passerella ciclopedonale Riglione-Cisanello e al passaggio ciclopedonale tra San Piero a Grado e San Rossore, che rientra nella “ciclopista Tirrenica” recentemente ammesso al cofinanziamento da parte della Regione Toscana", ha concluso il sindaco.