Code, incidente e ancora code in FiPiLi

Un'altra mattina da dimenticare per gli automobilisti in transito lungo la Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno

EMPOLI — Attorno alle 10 già si segnalavano 3 Km di coda per lavori tra Empoli e Montelupo in direzione di Firenze. Alle 10,23 la segnalazione di un incidente, proprio in quel tratto, per la precisione fra le uscite di Empoli Centro ed Empoli Est - che ha causato ulteriori code.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e operatori della società che gestisce la Sgc. Al momento, dalla centrale operativa del 118, riferiscono di una persona rimasta lievemente ferita.

Allo stesso tempo, sono state segnalate code anche in direzione di Livorno per 2 km, causa lavori, tra Montopoli in Val d'Arno (Km 44) e S01 Svincolo Pontedera Est (Km 50).