FiPiLi, incidente e traffico bloccato

In poco tempo si è prodotta una coda di automobilisti lunga 4 chilometri. L'incidente in direzione mare, attorno alle 16,15

MONTELUPO FIORENTINO — Ancora un incidente e ancora disagi lungo la Strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. L'incidente è avvenuto fra le uscite di Lastra a Signa e Montelupo in direzione mare, attorno alle 16,15.

Il traffico da Firenze in direzione di Pisa e Livorno è rimasto bloccato e si segnalano code per 4 chilometri. Mentre sulla corsia opposta, causa cantiere, si segnalano 2 chilometri di coda fra Empoli Est e Montelupo in direzione del capoluogo toscano.