Brucia il bosco, vasto incendio

Per domare le fiamme sono intervenuti in località Luciana i vigili del fuoco e i volontari che sono a lavoro insieme a due elicotteri

FAUGLIA — I vigili del fuoco di Ponsacco e Pontedera sono intervenuti nel Comune di Fauglia in località Luciana, via delle Cassette per un incendio di vegetazione ed area boschiva. A quanto si apprende l'incendio è stato abbastanza vasto ma non ha minacciato le case.

Sul posto hanno operato anche volontari inviati dalla sala operativa permanente della Regione Toscana, insieme a due elicotteri.

I vigili del fuoco hanno spiegato che alle 16,45 non erano segnalate criticità particolari. Alle 19,10 hanno spiegato che erano in corso le operazioni di bonifica.