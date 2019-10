Il ritorno del Pisa Book Festival

Presentata in Regione la diciassettesima edizione del festival che radunerà 160 editori al Palazzo dei Congressi di Pisa

FIRENZE — "Il Pisa book festival è una manifestazione importante, in linea con le politiche regionali di promozione della lettura e della bibliodiversità, perché coinvolge l'intera filiera del libro, dal singolo lettore all'editore, allo scrittore, alle scuole e alla cittadinanza. Si inserisce a pieno titolo negli obiettivi del 'Patto regionale per la lettura', che stiamo portando avanti". A dirlo la vicepresidente della Regione ed assessora regionale alla cultura Monica Barni, che presentando la 17esima edizione del Pisa Book Festival - in programma al Palazzo dei congressi di Pisa dal 7 al 10 novembre - ha ricordato le finalità e le prime azioni del ‘Patto' sottoscritto da moltissimi soggetti della filiera del libro, toscani e nazionali, per promuovere la lettura, strumento necessario per poter esercitare una cittadinanza attiva e responsabile, a partire dalle giovani generazioni.

La diciassettesima edizione del Pisa Book Festival, il salone degli editori indipendenti in programma da giovedì 7 a domenica 10 novembre al Palazzo dei Congressi di Pisa, sarà nel segno dell'Europa e delle sue culture. Oltre 200 le presentazioni di libri, tra titoli in catalogo e novità, 160 gli espositori, tutti rigorosamente indipendenti, che mettono in vendita agli stand migliaia di titoli per tutti i gusti e tutte le età, seminari per traduttori, laboratori di illustrazione e letture.

Il programma della diciassettesima edizione (scaricabile anche sul sito www.pisabookfestival.com) è stato presentato a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione toscana, dalla vicepresidente Barni insieme all'organizzatrice della manifestazione ed editrice Lucia Della Porta.

Il Pisa book festival è promosso e sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa e Camera di Commercio, con la collaborazione dell'Università di Pisa e la mediapartnership del quotidiano La Repubblica e dell'emittente nazionale Rai RadioTre.