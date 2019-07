I Giovani Dem:"A Pisa il Pd si rinnovi"

Dura presa di posizione dei segretari provinciale e comunale dei Giovani Dem:"Si superino rancori e ambizioni personali"

PISA — I Giovani Democratici di Pisa all'attacco:"Basta perdere tempo. Commissario o segretario unitario, decidiamo alla svelta. Solo attraverso un rinnovamento della classe politica cittadina che consenta di superare i rancori del passato sarà possibile proporsi come alternativa al governo cittadino della Lega e non limitarsi a riproporre un modello già bocciato dagli elettori, anche perché contraddistinto dall'eccessivo peso delle ambizioni personali dei dirigenti che hanno amministrato questa città".

"È passato più di un anno dalla sconfitta del comune di Pisa", scrivono Andrea Cioni – Segretario comunale GD Pisa e Oreste Sabatino – Segretario provinciale GD Pisa, "Eppure, nel PD pisano, non solo manca ancora una seria analisi, ma soprattutto il Partito non è riuscito riorganizzarsi. Sembra che non siamo in grado di uscire da una discussione sterile e autoreferenziale. In questo anno, mentre la città subiva le politiche della giunta leghista il PD comunale è rimasto prigioniero di sé stesso tra dissapori, personalismi e vecchi rancori che non ci permettono di guardare il futuro attraverso un'altra prospettiva.

Le elezioni comunali ed europee a livello regionale e locale hanno premiato il PD e il buongoverno della Toscana ma tutto questo non sarà sufficiente per affrontare la sfida del 2020 per il rinnovo della Regione. Il PD Toscano ha bisogno di un partito pisano che sia all'altezza della sfida che abbiamo di fronte; una sfida nella quale Pisa e la Costa saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi tracciati dalla Giunta e della Commissione Costa in questa legislatura.

Se anche gli ultimi tentativi di trovare una soluzione che dia al partito una guida unitaria in tempi rapidi dovessero fallire, auspichiamo che il commissariamento dia quello slancio e quella spinta necessaria per uscire dalle sabbie mobili e ritornare a fare politica. Il nostro compito è pensare politiche per il nostro territorio e la nostra Regione.

Infine, facciamo notare con piacere e soddisfazione che in questo anno sono proprio i circoli PD guidati da giovani democratici che hanno provato a rilanciare con attività e iniziative il legame del partito sul territorio e hanno dato supporto all'azione dei consiglieri comunali contro questa amministrazione incapace.

Dobbiamo ripartire da qui, da una classe dirigente nuova e da idee nuove. Si può fare, dobbiamo farlo e non ci tiriamo indietro."