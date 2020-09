Il ministro Speranza a Pisa

il Ministro alla salute Roberto Speranza parteciperà ad un incontro promosso dalla lista Sinistra Civica Ecologista a Pisanova

PISA — Lunedì prossimo, 7 settembre, alle ore 18 il Ministro alla salute Roberto Speranza parteciperà ad un incontro promosso dalla lista Sinistra Civica Ecologista presso il Circolo Arci di Pisanova.

Nell'occasione saranno presentati i candidati della circoscrizione di Pisa e ci sarà l'intervento del capolista Paolo Malacarne. Si parlerà della prossima scadenza elettorale per la Toscana, e dei temi e delle priorità che riguardano la regione, ma ovviamente saranno affrontati anche i problemi della fase attuale che vive il Paese sul piano della tutela della salute.

"La presenza a Pisa del Ministro Speranza a Pisa, non è la prima volta che viene, dimostra un interesse e un'attenzione significativa per l'importanza che ha il polo sanitario ospedaliero della nostra città e per le sue prospettive. L'iniziativa è pubblica e aperta agli operatori e ai cittadini nel massimo rispetto delle norme di prevenzione sul distanziamento", hanno spiegato gli organizzatori.