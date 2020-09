Lauricella vede Pisa capitale dell'innovazione

Gabriele e Marco Bianchi, il lusso esibito sui social tra ville, vacanze in barca e abiti costosi

Il capolista a Pisa dei candidati del Movimento 5 stelle per il consiglio della Regione Toscana pensa si debba investire di più in ricerca e sviluppo

PISA — "Con tutte le eccellenze che vanta sul suo territorio, Pisa può diventare un Polo Scientifico e Tecnologico all’avanguardia: dobbiamo destinare più fondi all’innovazione tecnologica" scriva Luca Lauricella, candidato del M5s al consiglio della Regione Toscana, capolista nella circoscrizione di Pisa.

"Stanno arrivando dall'Europa 141 milioni di euro per la Regione Toscana e nessuna forza politica ha ancora un piano di investimenti credibile - argomenta Lauricella -. Noi del Movimento 5 stelle invece abbiamo le idee chiarissime.

Il nostro è un programma giovane ed ambizioso. Vogliamo e ci impegneremo affinché almeno il 30% dei fondi europei in arrivo sia riservato agli investimenti su ricerca e sviluppo, per attirare nuovi imprenditori, stimolare l’economia e la nascita di nuove startup. Abbiamo un grave gap da recuperare rispetto ai paesi industrializzati del resto del mondo, dove invece si investono miliardi in ricerca.

Dobbiamo cambiare passo e lo faremo insieme. L'occasione che si è creata con l'arrivo del ricovery fund è troppo preziosa per essere sprecata. Faremo diventare la Toscana la regione più Smart e competitiva d'Italia, con aziende hi-tech e progetti innovativi in grado di tenere testa allo scenario internazionale".