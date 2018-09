La base antincendio dedicata a Moni e Lorenzini

La cerimonia, fissata per domani a Marina, assume un alto valore simbolico all'indomani del devastante incendio che ha colpito il Monte Pisano

PISA — Si terrà domani mattina, sabato 29 settembre, l'intitolazione della base operativa antincendio boschivo di Marina di Pisa, gestita dalla Pubblica Assistenza S.R. Pisa, ad Antonio Lorenzini e Alessandro Moni, due figure chiave per la Protezione Civile e l'antincendio boschivo a livello locale, regionale e nazionale.

Una cerimonia che assumerà un alto valore simbolico e una forte portata emotiva, avvenendo a pochi giorni dall'incendio che ha devastato il monte Serra e buona parte del complesso del Monte Pisano.

Il servizio volontario di antincendio boschivo nacque a Pisa proprio grazie all’impegno di Alessandro Moni, che ha portato sul litorale negli anni '90 l’esperienza maturata da Anpas, di cui è stato per anni Responsabile Operativo Regionale e Nazionale. Volontari dalle Pubbliche Assistenze di tutta la Toscana assieme ad altri locali, organizzavano il servizio di pattugliamento e repressione degli incendi, in convenzione con il Comune di Pisa e la Regione Toscana.

Parallelamente, Antonio Lorenzini, Responsabile del settore Protezione Civile della Pubblica Assistenza S.R. Pisa, sviluppava, in pieno accordo e collaborazione con la struttura di Anpas a Marina, il gruppo di volontari dell'associazione, cui era affidata la zona di Coltano e che operavano strettamente con i volontari sul litorale.

"Tutto questo - ricordano dalla Pa - ha avuto poi la sua evoluzione nella situazione attuale, che vede il servizio gestito oggi dalla Pubblica Assistenza di Pisa. Ma le basi di questa evoluzione sono stati Antonio Lorenzini e Alessandro Moni che, purtroppo, non sono più con noi. Antonio ci ha lasciati nel 2015 a seguito di un incidente stradale, Alessandro nel 2017 dopo una lunga malattia.Entrambi rimarranno figure importanti per la nostra associazione e un riferimento per i volontari".

Da qui la decisione di intitolare loro la Base Operativa in via Litoranea 68, "a ricordo del loro impegno e di quanto fatto per arrivare a quello che è oggi il servizio antincendio volontario sul comune di Pisa".

La cerimonia avrà inizio alle 10,30, accesso al mare M50.