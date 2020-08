Per Giani e Zingaretti iniziative a Pisa e Cascina

Scuola, Azzolina: «Perché a casa devono restare solo le donne? Bonus ai papà che stanno con i figli in quarantena»

Il segretario del Pd, assieme al candidato alla presidenza della Regione, ha tenuto due incontri, al circolo Arci di Pisanova e a Zambra

PISA — Serata pisana per Nicola Zingaretti. Il segretario nazionale del Pd ha incontrato iscritti e simpatizzanti prima al circolo Arci di Pisanova e poi si è diretto a Cascina, per l'esattezza al circolo Arci di Zambra, in un incontro a supporto del candidato a sindaco Michelangelo Betti.

Assieme a Zingaretti il candidato presidente per la Regione Toscana Eugenio Giani.