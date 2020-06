Un mega aereo per un mega elicottero - VIDEO

In arrivo all'aeroporto Galilei un Antonov con a bordo un elicottero antincendio Erickson, il quinto per la flotta nazionale dei Vigili del Fuoco

PISA — La società Erickson, con sede negli Stati Uniti, ha annunciato con uno spettacolare video (in allegato) l'invio all'aeroporto di Pisa "Galilei" di un nuovo elicottero per la flotta antincendio dei vigili del fuoco, caricato a bordo del mega aereo cargo Antonov della compagnia Volga Dnepr.

Riguardo al carico, si tratta del quinto elicottero antincendio Erickson della flotta nazionale dei Vigili del Fuoco che conta all'attivo 15 canadair, 4 Erickson e 5 AB-412.

Il nuovo elicottero Erickson per i Vigili del Fuoco

"Questi elicotteri - hanno spiegato dal Coordinamento volontariato antincendi boschivi della Toscana, che ha rilanciato il video - sono pensati per trasportare pesanti carichi e, in configurazione antincendio boschivo, sono in grado di eseguire lanci da 9000 litri di acqua. Trasportano quindi, per ogni lancio, ben 3000 litri in più di un Canadair e hanno il vantaggio di poter pescare da specchi d'acqua piccoli o dai fiumi. In certi ambienti, queste caratteristiche sono decisive per aumentare l'efficacia delle operazioni di spegnimento".