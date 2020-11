E' partita la distribuzione della mascherine

Emergenza Covid, al via la consegna delle mascherine. Undici i punti di distribuzione dislocati sul territorio pisano, ecco quali sono

PISA — E' partita oggi la distribuzione delle mascherine gratuite fornite al Comune di Pisa dalla Regione Toscana. Cinque mascherine a persona sono disponibili presso le farmacie comunali, nell’atrio di Palazzo Gambacorti e presso le sedi delle associazioni di volontariato.

"Per ottenere le mascherine si deve uscire di casa, sempre muniti dell’autocertificazione e portare con sé il codice fiscale o la tessera sanitaria per identificare la persona", ha spiegato l'assessore Raffaele Latrofa.

Sono operativi 11 punti di distribuzione, da lunedì 16 a venerdì 20 novembre, con orario 9.00-12.00 – 15.30-18.30. Le mascherine possono essere ritirare qui: sede del Comune di Pisa, Piazza XX Settembre; sede Croce Rossa Italiana a Ospedaletto; sede Misericordia al Cep; sede Pubblica Assistenza via Bargagna; sede Pubblica Assistenza a Riglione; sede Pubblica Assistenza Litorale Pisano a Marina di Pisa; parafarmacia comunale Calambrone; farmacia comunale n. 3 via Battelli; farmacia comunale n. 5 via Niccolini; farmacia comunale n. 1 via Pardi; farmacia comunale n. 2 via XXIV Maggio.

E’ prevista la consegna di 5 mascherine chirurgiche per ogni tessera sanitaria presentata da residenti, domiciliati o studenti universitari.

Le mascherine saranno consegnate ai cittadini in buste alimentari confezionate dal personale incaricato che avrà cura di igienizzarsi frequentemente le mani durante le operazioni.