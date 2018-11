Associazioni animaliste, ecco il bando contributi

Per presentare le domande c'è tempo fino al 30 novembre per le attività svolte nel 2018. Il bando pubblicato sul sito del Comune

PISA — E' aperto il bando contributi ad associazioni animaliste di volontariato per le attività svolte nel 2018. Lo rende noto il Comune di Pisa. Per partecipare c'è tempo fino al 30 novembre.

Il bando, pubblicato sul sito dell'Ente, riguarda le attività svolte nel corso dell’anno 2018 a supporto e in collaborazione con lo Sportello tutela degli animali e il canile sanitario comprensoriale.

La domanda di partecipazione potrà essere consegnata all'Urp in Lungarno Galileo Galilei; spedita a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Pisa – Direzione Ambiente - via del Moro n.2 oppure inviata per via telematica tramite Pec all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it.