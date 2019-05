Contributi affitto, esclusa una famiglia su 4

Tuona l'Unione inquilini: "Qualcosa sta cambiando". La media dal 2009 al 2017 era stata del 10,8 per cento di famiglie escluse. Nel 2018 siamo al 26,6

PISA — L'Unione Inquilini Pisa è intervenuta con una nota per commentare la pubblicazione, da parte del Comune, della graduatoria definitiva relativa al bando per i sussidi di affitto.

"Finalmente il 29 aprile il Comune di Pisa ha pubblicato la graduatoria definitiva relativa al Bando pubblicato il 19 aprile dello scorso anno per la concessione dei contributi all'affitto 2018".

"Le domande presentate sono state 928 (un po' meno della media di circa mille domande pervenute nei precedenti bandi); ma soltanto 621 domande sono state ammesse al contributo, che però verrà pagato soltanto alle famiglie che entro il 15 maggio avranno presentato le ricevute dei canoni pagati durante l'anno 2018".

"Sono state invece escluse ben 247 domande di famiglie indigenti, pari al 26,6 per cento delle domande presentate. E' la prima volta dal 1999 (anno del primo bando) che un così elevato numero di famiglie inquiline è stato escluso dalla graduatoria per motivi soltanto burocratici, pur in presenza della stessa normativa nazionale, con le stesse disposizioni attuative varate dalla Regione Toscana nel 2009 e con gli stessi impiegati che hanno istruito le pratiche".

"Crediamo che i risultati ufficiali dei bandi per la concessione del “sussidio all'affitto” pubblicati dal Comune di Pisa dal 2009 al 2018 possano evidenziare cosa sta accadendo nel settore sociale e casa dal giugno 2018 meglio di qualsiasi parola".

Questo il riepilogo dei dati fornito dall'Unione inquilini che evidenziano una media del 10,8 per cento di famiglie escluse dal 2009 al 2017.

- Bando 2009 pubblicato 2/5/2009

graduatoria 6/9/2009 – domande presentate 1033 – escluse 94 = 9,1%

- Bando 2010 pubblicato 7/5/2010

graduatoria 17/8/2010 – domande presentate 996 – escluse 78 = 7,8%

- Bando 2011 pubblicato 8/5/2011

graduatoria 7/11/2011 – domande presentate 970 – escluse 83 = 8,5%

- Bando 2012 pubblicato 10/5/2012

graduatoria 13/9/2012 – domande presentate 978 – escluse 173 = 17,7%

- Bando 2013 pubblicato 22/4/2013

graduatoria 6/9/2013 – domande presentate 1006 – escluse 98 = 9,7%

- Bando 2014 pubblicato 31/3/2014

graduatoria 8/9/2014 – domande presentate 1020 – escluse 106 = 10,4%

- Bando 2015 pubblicato 20/4/2015

graduatoria 10/9/2015 – domande presentate 995 – escluse 156 = 15,7%

- Bando 2016 pubblicato 6/4/2016

graduatoria 22/9/2016 – domande presentate 1031 – escluse 102 = 9,9%

- Bando 2017 pubblicato 29/3/2017

graduatoria 21/9/2017 – domande presentate 950 – escluse 78 = 8,2%

- Bando 2018 pubblicato 19/4/2018

graduatoria 29/4/2019 – domande presentate 928 – escluse 247 = 26,6%