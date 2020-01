Canottaggio, prima edizione della Coppa Arno

Coppa Arno, domenica 2 febbraio la prima edizione della regata di canottaggio, col percorso dalla scalo dei Renaioli fino al ponte dell'Aurelia

PISA — La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FISCF) e la A.S.D Canottieri Federico Antoni, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana e con il patrocinio del Comune di Pisa, organizzano la 1° Coppa Arno, gara interregionale di fondo in programma per domenica 2 febbraio. Allievi, cadetti, ragazzi, juniores e seniores maschili e femminili si sfideranno in Arno con le imbarcazioni Jole Lariana ed Elba, valide per la classifica nazionale.

La gara riprende la tradizione già esistente negli anni ’90, quando la Coppa Arno veniva svolta sull’Arno, ma in un tratto del fiume meno centrale e su una distanza più lunga. Da quest’anno la regata torna a Pisa e avrà come campo di gara il tratto cittadino dell’Arno, dallo Scalo dei Renaioli al Ponte dell’Aurelia.